Житель Подмосковья напал на собутыльника с ножом

МВД: в поселке Молоково в Подмосковье мужчина ударил ножом знакомого

Житель Подмосковья напал с ножом в квартире в поселке Молоково на знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Об этом сообщила пресс-службе МВД по Московской области.

Между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них пырнул ножом оппонента. Пострадавший 1992 года выжил, его госпитализировали. Нападавшего задержала полиция.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении противоправного деяния 1967 года рождения», — отметили в пресс-службе.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее на Московском проспекте в Петербурге 28-летний мужчина ударил ножом горожанина, который заступился за молодую пару. Пострадавший получил тяжелые травмы. Против нападавшего возбудили дело, он предстанет перед судом.