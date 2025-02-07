Петербуржец получил ножом в грудь при попытке защитить молодую пару
Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту поножовщины на Московском проспекте в Петербурге. Как сообщило СМИ, материалы направили в Октябрьский районный суд.
Фигурантом стал 28-летний мужчина. По предварительным данным, он ударил прохожего ножом в грудь, когда тот заступился за молодую пару. У пострадавшего диагностировали тяжелые травмы.
В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.
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