Петербуржец получил ножом в грудь при попытке защитить молодую пару

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту поножовщины на Московском проспекте в Петербурге. Как сообщило СМИ , материалы направили в Октябрьский районный суд.

Фигурантом стал 28-летний мужчина. По предварительным данным, он ударил прохожего ножом в грудь, когда тот заступился за молодую пару. У пострадавшего диагностировали тяжелые травмы.

В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом.