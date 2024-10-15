Житель Орла стал фигурантом уголовного дела после вмешательства в драку супругов

Житель Орла попытался защитить соседку от мужа, с которым она дралась. В результате он стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщила Lenta.ru .

В пресс-службе УМВД по Орловской области отметили, что проживающий в Заводском районе Орла мужчина вмешался в ссору супругов — он встал на сторону женщины и побил ее мужа. По данным ведомства, он ударил того в верхнюю часть туловища, после чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Муж соседки получил перелом ребер и повреждение легкого, что врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью. В отношении защитившего женщину жителя Орла возбудили уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде надлежащего поведения и подписки о невыезде.

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