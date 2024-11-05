Житель Ногинска сжег гражданскую жену

Житель Ногинска во время ссоры с сожительницей обжег ее бензином и поджег, женщина получила обширные ожоги и скончалась в больнице. Перед этим пара часто выпивала, рассказала 360.ru их соседка Евгения.

По ее словам, мужчина переехал в общежитие 2,5 года назад из-за того, что у него забрали квартиру и дали комнату. С женщиной познакомился позже.

«У пары был ребенок, но в сентябре его забрали, так как сожители пили. Они часто ругались. В день, когда он облил гражданскую жену бензином и поджег, потом прибежал к соседям за ведром и водой», — сказала Евгения.

Следственный комитет по Московской области на официальном сайте сообщил о задержании 33-летнего подозреваемого. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью.

В ведомстве уточнили, что конфликт между сожителями возник 3 ноября на бытовой почве. Потерпевшую с термическими ожогами всего тела отвезли в реанимационное отделение, где та скончалась.

В ближайшее время СК направит в городской суд об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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