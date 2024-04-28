Житель Мытищ жестоко убил сестру из-за разных взглядов о политике США | 360°

Криминал 28 апреля 2024, 01:01 Житель Мытищ жестоко убил сестру из-за разных взглядов о политике США СК: гражданин США получил почти 10 лет за убийство сестры в Мытищах Freepik

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Жителя Мытищ признали виновным в убийстве сестры, совершенном «в условиях неочевидности». Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Следствие установило, что 25 июля 2021 года на территории Национального парка Лосиный остров осужденный, имеющий американское гражданство, поругался с сестрой на почве разных взглядов на деятельность первых лиц США.

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Во время ссоры мужчина нанес своей сестре множественные удары по голове и телу неустановленным предметом, а затем задушил. После этого он решил скрыть преступление и сымитировал ограбление погибшей.

Расследование усложнилось тем, что Климов участвовал в ее поисках, чтобы ввести следствие в заблуждение, но правоохранители сумели собрать неопровержимые доказательства его вины.

После предъявления доказательств он написал яку с повинной и признался в убийстве, но позже отказался от своих показаний. Тем не менее следователи обнаружили на его мобильных устройствах и социальных страницах посты в поддержку одного из госдеятелей США, что подтвердило версию о мотиве расправы над сестрой.

Следователи провели более 60 судебных экспертиз, свыше 60 допросов и не менее 25 выемок и обысков.

«Приговором суда Климову назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — уточнили в СК.

В ходе обыска у жителя Мытищ нашли дневник, куда он записывал, как обмануть следствие. На суде он объяснил, что убил сестру в порыве эмоций.