Житель Москвы зарезал двух человек и ушел гулять

Источник 360.ru: москвич позвонил на 112 и сознался в убийстве двух человек

Неизвестный вызвал экстренные службы на север Москвы. Он сознался в убийстве двух человек во время ссоры, сообщил источник 360.ru.

Вызов дежурному по номеру 112 поступил в 22:16. Заявитель сказал, что поссорился и зарезал двух человек в одном из домов на Дмитровском шоссе, а потом ушел гулять, забрав с собой ключи. Официальных подтверждений сказанного пока нет.

Ранее полиция задержала уехавших в Подмосковье жителей Новороссийска. Парочка пять лет назад убила годовалого сына, объяснив это отсутствием жилья и нехваткой денег на его содержание. Отчим спрятал тело мальчика в лесу. На допросе мужчина и женщина во всем сознались, следователи предъявили им обвинение.