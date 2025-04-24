Житель Москвы зарезал двух человек и ушел гулять

Неизвестный вызвал экстренные службы на север Москвы. Он сознался в убийстве двух человек во время ссоры, сообщил источник 360.ru.
Вызов дежурному по номеру 112 поступил в 22:16. Заявитель сказал, что поссорился и зарезал двух человек в одном из домов на Дмитровском шоссе, а потом ушел гулять, забрав с собой ключи. Официальных подтверждений сказанного пока нет.
Ранее полиция задержала уехавших в Подмосковье жителей Новороссийска. Парочка пять лет назад убила годовалого сына, объяснив это отсутствием жилья и нехваткой денег на его содержание. Отчим спрятал тело мальчика в лесу. На допросе мужчина и женщина во всем сознались, следователи предъявили им обвинение.
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