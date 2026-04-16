Житель Москвы украл из зоомагазина чилийскую белку и погубил ее

Житель Москвы похитил из подсобного помещения зоомагазина чилийскую белку дегу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления внутренних дел.

С заявлением в отдел полиции по району Коптево обратилась работница магазина — грызун принадлежал ей. Преступление удалось раскрыть по горячим следам. Уже через несколько часов сотрудники ППС задержали подозреваемого.

Похитителем оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Он признал вину и заявил, что был пьян. Также задержанный рассказал, что отвез белку отцу. Зверька в квартире нашли уже мертвым.

Возбуждено уголовное дело о краже, с мужчины взяли подписку о невыезде.

Ранее в Краснодаре из магазина украли кота. Спустя четыре дня питомца удалось найти — изнервничавшимся, но невредимым.