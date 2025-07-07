Житель Москвы чуть не зарезал возлюбленную из ревности

Житель Москвы приревновал знакомую и несколько раз ударил ее ножом в подъезде жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

После этого мужчина скрылся, но его в короткие сроки вычислили и задержали. Пострадавшую госпитализировали. Против нападавшего возбудили уголовное дело о покушении на убийство, его взяли под стражу.

Ранее жителя Нижегородской области приговорили к шести с половиной годам тюрьмы за покушение на убийство. Согласно материалам следствия, 23 февраля он поссорился со знакомой из-за ревности и напал на нее с ножом, изрезав ей лицо и руки. Женщине удалось выжить. Мужчина доказывал, что поступил так в состоянии аффекта, однако суд счел его действия намеренными.