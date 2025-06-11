Нижегородца отправили в колонию за попытку убийства знакомой на почве ревности

Суд Воскресенского района Нижегородской области приговорил местного жителя к шести с половиной годам тюрьмы за покушение на убийство своей знакомой. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили представители регионального СУ СК России.
По данным правоохранителей, нападение с ножом произошло утром 23 февраля на почве ревности. Женщина получила серьезные травмы лица и руки, однако ей удалось выжить благодаря своевременному вмешательству медиков.
Обвиняемый признал вину частично, утверждая, что действовал в состоянии аффекта. Однако следствие установило намеренный характер нападения, квалифицировав преступление как покушение на убийство. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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