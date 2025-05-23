Житель Лыткарина прикинулся жертвой мошенников ради неуплаты 14 кредитов

В Лыткарине местный житель решил выдать себя за жертву мошенников, чтобы не платить 14 кредитов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что неизвестные в 2024 году якобы оформили на его имя 14 кредитов на 163 тысячи рублей. Правоохранители начали разбираться в ситуации, заранее предупредив его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

В процессе они установили, что на самом деле кредиты набрал сам заявитель, а историю с заявлением и мошенниками придумал, чтобы избежать выплат. В итоге на предприимчивого выдумщика завели уголовное дело за ложный донос.

Суд назначил выдумщику наказание — 80 часов обязательных работ.

Ранее аферисты оформили на жительницу Лыткарина заявку на кредит в 600 тысяч рублей. Местная прокуратура помогла защитить ее права и отменила неправомерные финансовые обязательства.