Прокуратура Лыткарина помогла жертве телефонных мошенников

Потерпевшая работает тренером. Однажды она получила в Telegram сообщения якобы от директора спортклуба. Тот предупредил, что с ней свяжется ФСБ. В тот же вечер некий мужчина сообщил по телефону, что на женщину оформлена заявка на кредит в 600 тысяч рублей.

Горожанке несколько раз звонили «сотрудники ФСБ» и «представители Росфинмониторинга», которые убедили ее оформить кредит и перечислить денежные средства на указанные счета. Мошенники использовали схему несколько раз. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как от нее потребовали заплатить налог в 700 тысяч рублей за взятые кредиты, а общая сумма ущерба превысила два миллиона. По факту случившегося завели уголовное дело.

«В 2024 году мошенники похитили у меня крупную сумму денег. Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — рассказала жертва аферистов.