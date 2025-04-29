Прокуратура Лыткарина помогла жертве телефонных мошенников
Жительница города Лыткарино стала жертвой телефонных мошенников. Права женщины защитила местная прокуратура.
Потерпевшая работает тренером. Однажды она получила в Telegram сообщения якобы от директора спортклуба. Тот предупредил, что с ней свяжется ФСБ. В тот же вечер некий мужчина сообщил по телефону, что на женщину оформлена заявка на кредит в 600 тысяч рублей.
Горожанке несколько раз звонили «сотрудники ФСБ» и «представители Росфинмониторинга», которые убедили ее оформить кредит и перечислить денежные средства на указанные счета. Мошенники использовали схему несколько раз. Потерпевшая обратилась в полицию после того, как от нее потребовали заплатить налог в 700 тысяч рублей за взятые кредиты, а общая сумма ущерба превысила два миллиона. По факту случившегося завели уголовное дело.
«В 2024 году мошенники похитили у меня крупную сумму денег. Прокуратура города Лыткарино обратилась в суды с иском о возврате моих денег. Они состоялись, деньги будут возвращены. Благодарю за оказанную мне помощь», — рассказала жертва аферистов.
Правоохранителям удалось установить владельцев банковских карт, на которые потерпевшая перечисляла деньги.
Число случаев телефонного мошенничества достигло неприемлемых размеров, заявил прокурор Московской области Сергей Забатурин.
Каждый день мы фиксируем порядка 25 новых жертв аферистов на территории Подмосковья, и только за 2024 год на территории Московской области зарегистрировано почти 12 тысяч случаев дистанционного мошенничества.
Сергей Забатурин
прокурор Московской области
Правоохранительная система сейчас максимально ориентирована на борьбу с кибермошенниками.
«Однако и нашим гражданам нужно сохранять бдительность и запомнить главное правило: неизвестные просят сообщить личные данные, коды из СМС, отдать деньги курьерам или перевести сбережения на безопасный счет? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — особо подчеркнул Забатурин.
Прокуратура призвала россиян быть осторожными при получении сообщений в мессенджерах или телефонных звонков. Стоит насторожиться, если нет истории переписок и звонков с собеседником, номер абонента скрыт и беседа не касается рабочих моментов.
«Кроме того, следует помнить, что не стоит передавать свои личные данные и пароли от государственных порталов и банковских приложений, переходить по подозрительными ссылкам, а также прекращать разговор, если незнакомый собеседник побуждает вас к каким-либо срочным действиям с вашими личными финансами. Если вы столкнулись с явными признаками вымогательства, мошенничества или угрозами, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы», — подчеркнул руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.