Пьяный мужчина в Щелкове напал с ножом на людей в супермаркете

В городе Щелково пьяный мужчина устроил поножовщину в магазине на улице Краснознаменской. Пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемый напал на посетителей и сотрудников магазина, расположенного на улице Краснознаменской. Он находился в состоянии опьянения и беспричинно нанес удары ножом трем людям. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Преступника задержали, им оказался 20-летний житель Волгоградской области. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленинградской области выпивший 36-летний мужчина с ножом угрожал детям в садоводческом некоммерческом товариществе «Гранит-3» в Выборгском районе. В отношении дебошира составили протокол о мелком хулиганстве.