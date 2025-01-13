Пьяный мужчина в Щелкове напал с ножом на людей в супермаркете

В городе Щелково пьяный мужчина устроил поножовщину в магазине на улице Краснознаменской. Пострадали три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Подозреваемый напал на посетителей и сотрудников магазина, расположенного на улице Краснознаменской. Он находился в состоянии опьянения и беспричинно нанес удары ножом трем людям. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Преступника задержали, им оказался 20-летний житель Волгоградской области. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ленинградской области выпивший 36-летний мужчина с ножом угрожал детям в садоводческом некоммерческом товариществе «Гранит-3» в Выборгском районе. В отношении дебошира составили протокол о мелком хулиганстве.
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