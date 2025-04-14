Житель Ленобласти готовил сладости с коноплей

Полицейские задержали мужчину в Ленинградской области, который готовил выпечку и сладости с коноплей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале .

По ее словам, все началось с того, что мужчине написал незнакомец в мессенджере. Он предложил криминальный способ заработка — готовить сладости и добавлять в них наркотики. Потом по указанию куратора «сотрудник» делал закладки на улице.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. В ходе обыска в его квартире обнаружены полимерные пакеты с кубиками мармелада и печеньем», — заявила Волк.

Также в жилище нашли камнеобразное вещество темного цвета. Масса превысила один килограмм. Все изъятое отправили на экспертизу. Исследование показало, что в кубиках мармелада были наркосодержащие растения. Остальные объекты еще изучают.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.

Ранее в Якутии полицейские задержали двух местных жителей с тремя килограммами гашиша в машине. Задержанные пытались продать наркотики. В итоге против мужчин возбудили уголовное дело.