Двух парней в Якутии поймали с тремя килограммами гашиша в машине

Полицейские Якутии пресекли попытку сбыта более чем трех килограммов гашиша двумя. Продать его пытались два местных жителя, сообщила пресс-служба МВД .

Одному из подозреваемых 24 года, второму - 25 лет. Автомобиль молодых людей остановили на Солнечной улице.

«При личном досмотре пассажира под подкладкой его брюк обнаружили семь свертков с гашишем. Во время обыска квартиры второго задержанного, который находился за рулем, в тумбе под телевизором нашли полиэтиленовый пакет и стеклянную емкость с тем же содержимым», — уточнили в пресс-службе.

Общая масса наркотиков превысила 3,2 килограмма. Парни признались, что собирались передать наркотики бесконтактным способом. Против фигурантов завели уголовное дело, их заключили под стражу.

Ранее в Нижегородской области полицейские задержали организаторов нелегальной нарколаборатории.