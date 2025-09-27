Житель Ленинградской области облил соседей растворителем и поджег квартиру

«Mash на Мойке»: пироман из Ленобласти поджег квартиру с соседями внутри

Житель города Сланцы в Ленинградской области облил квартиру соседей растворителем и устроил поджог, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

У пострадавших ожоги и отравление угарным газом. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Поджигателя задержали, им оказался 33-летний мужчина. Он рассказал, что купил пятилитровую канистру растворителя накануне.

Что послужило причиной жестокой расправы, не сообщается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

