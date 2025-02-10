Житель Курска получил 20,5 года тюрьмы по делу о поджоге военного комиссариата

Обвиняемого в государственной измене и диверсии жителя Курска Максима Москалева приговорили к 20,5 года тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба объединенной судебной системы Курской области.

По данным следователей, преступление совершили в январе прошлого года. Москалев переписывался в мессенджере с представителем ГУР Украины. Куратор поручил ему сфотографировать курский военный комиссариат, а потом поджечь здание.

Подсудимый дал признательные показания, извинился и выразил сожаление из-за случившегося. Мужчину обвинили в госизмене и поджоге, направленном на повреждение объектов «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности» России.

Его приговорили к 20 годам и шести месяцам лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее против жителя Херсонской области возбудили дело о госизмене. Следователи выяснили, что мужчина переводил деньги на нужды ВСУ.