В Курганской области осудили участника группы «черных лесорубов»

В Курганской области жителя признали виновным в незаконной вырубке леса. Мужчина был частью организованной группы, которая нанесла значительный ущерб природе. Всего зафиксировано двенадцать случаев незаконной рубки и пять подготовительных этапов к ним, написало URA.RU .

Ущерб от действий группы оценивается более чем в 48 миллионов рублей. Об этом проинформировала пресс-служба Кетовского районного суда.

«Приговором Кетовского районного суда Курганской области от 18 мая 2026 г. мужчина признан виновным в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 260 УК РФ, двенадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ, по совокупности которых ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 рублей», — сообщает сайт Кетовского районного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.