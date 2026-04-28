Хабаровчанка заказала убийство родного отца ради жилья

СУ СК по Хабаровскому краю: женщина заказала убийство отца и получила пять лет

Пять лет колонии общего режима получила жительница Хабаровска за то, что заказала убийство собственного отца ради его квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Осенью 2024 года женщина предложила своему мужу найти киллера для убийства ее отца. Супруг хабаровчанки обратился в полицию, после чего правоохранители начали контролировать ситуацию.

Подозреваемая передала мужу деньги и предоставила подробные сведения об отце. Супруг же сообщил ей, что исполнитель для преступления якобы найден.

«В дальнейшем ей продемонстрировали фотографию, запечатлевшую имитацию обгоревшего тела якобы убитого отца», — рассказали в Следкоме.

Женщину признали виновной в организации приготовления к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. Ей назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее следователи завершили расследование дела об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Внучке убитого Екатерине Тарховой вменяют убийство, мошенничество, кражу и фальсификацию документов.