В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в ребенка за игру на саксофоне

В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из пневматического оружия в 11-летнего мальчика, который играл на саксофоне во дворе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Одиннадцатилетний мальчик на улице играл на саксофоне. Это не понравилось 38-летнему мужчине, проживающему в соседнем доме. Решив наказать уличного музыканта, злоумышленник из окна своей квартиры выстрелил в него из пневматического оружия», — пояснила она.

Против стрелка возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, его задержали. Ребенка госпитализировали.

Как сообщил телеграм-канал Baza, пуля попала ему в щеку и застряла в подбородке. Стрелявшим, по версии журналистов, оказался артист Мариинского театра Айтжан Смагулов.

