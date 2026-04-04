Житель Костромы получил 20 лет колонии за госизмену

Военный суд приговорил 34-летнего жителя Костромы к 20 годам лишения свободы за попытку устроиться на промышленное предприятие Костромской области по заданию украинской террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Суд постановил приговорить Ларионова А. С. к 20 годам лишения свободы», — сообщили в ФСБ.

Из них четыре года он проведет в тюрьме, а остальные 16 — в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее жителя Забайкалья посадили на девять лет за переводы террористической организации две тысячи рублей. В доход государства у мужчины конфисковали 17 тысяч рублей.