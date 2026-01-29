Житель Коломны вынес из магазина 21 пачку масла прямо в своих кальсонах

Сотрудники вневедомственной охраны задержали ранее судимого жителя Коломны, необычным способом укравшего из супермаркета сливочное масло. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного управления Росгвардии.

Несколько дней назад мужчина попал на камеры наблюдения магазина, когда рассовывал масло по карманам, а когда там не хватило места, стал прятать его в кальсонах. В общей сложности он вынес 21 пачку продукта.

Получив ориентировку и увидев на улице человека, похожего на подозреваемого, росгвардейцы остановили его для проверки документов. Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что хотел перепродать масло, чтобы подзаработать. Его передали полиции для дальнейших разбирательств.

