Москвичка угнала снегоуборочную машину прямо с улицы

В Тимирязевском районе Москвы снегоуборочную машину угнала ранее судимая москвичка, пока дворник ненадолго отлучился. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел России, опубликовав кадры с места происшествия.

Дворник отошел в подсобное помещение, забрав с собой ключи зажигания, но оставив технику на улице. Когда он вернулся, машины уже не было на месте.

Изучив записи с камер уличного наблюдения, полицейские установили личность подозреваемой. На видео видно, как 39-летняя женщина, заметив аппарат, укатила его.

Материальный ущерб от кражи составил 139 тысяч рублей. В отношении москвички возбудили уголовное дело по статье о краже, а похищенную технику позже вернули законному владельцу.

