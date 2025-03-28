Житель Кирова пойдет под суд за похищение соперника своего пасынка

В Кирове предстанет перед судом местный житель, похитивший 20-летнего парня, который поссорился с его пасынком из-за девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

В ночь на 7 января 2025 года обвиняемый напился и решил похитить молодого человека, чтобы дать возможность с ним разобраться сыну супруги. Для этого мужчина привез потерпевшего на такси к дому по улице 8 Марта, пристегнув его наручниками к двери машины.

В квартире злоумышленник продолжил удерживать молодого человека, приковав к батарее, а также из личной неприязни несколько раз выстрелил в него из пневматического газобаллонного пистолета.

Когда правоохранители задержали мужчину, он полностью признал свою вину и рассказал обстоятельства произошедшего. Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Ранее стало известно, что бизнесмена из Самары похитили и несколько дней держали в плену в Екатеринбурге. Преступников поймали, им грозит до 12 лет тюрьмы.