Бизнесмена из Самары похитили и держали в плену на Урале

Оперативники ФСБ спасли самарского предпринимателя, которого несколько дней держали в плену. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

По данным издания, преступники напали на бизнесмена и избили его 11 марта в Самаре. После этого его силой заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. По пути ему угрожали убийством.

В столице Урала подельники держали похищенного мужчину в квартире в районе Уралмаш. Через несколько дней, 14 марта, его сотрудники ФСБ смогли установить местонахождение пленника и освободить его.

Сейчас похитители арестовали. Они признали свою вину в похищении мужчины. Выяснилось, что ранее преступники многократно были судимы по статьям о кражах, разбое, причинении вреда здоровью. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали подозреваемых в похищении подростка с целью получения выкупа. Злоумышленники избили 16-летнего школьника, после чего затолкали его в автомобиль и несколько часов возили по городу. За освобождение мальчика похитители потребовали 300 тысяч рублей якобы в счет уплаты долга.