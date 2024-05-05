Житель Карачаево-Черкессии пытался зарубить топором двух собак | 360°

Криминал 05 мая 2024, 00:16 Житель Карачаево-Черкессии пытался зарубить топором двух собак МВД: в КЧР мужчина попытался убить кухонным топором двух собак Unsplash

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Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии после того, как местный житель попытался убить кухонным топором двух собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В полицию обратилась жительница Черкесска. Она сообщила, что мужчина жестоко обращался с животными во дворе многоквартирного дома на улице Космонавтов.

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«В ходе проведенной проверки, следователем установлено, что, имея преступный умысел, <…> используя кухонный топор, предвидя наступление гибели животного и сознательно желая этого, мужчина умышленно нанес ранения животным», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ангарске местный житель получил три года и два месяца лишения свободы за жестокое обращение с животным. Мужчина сбросил щенка с четвертого этажа балкона.