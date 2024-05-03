Живодер из Ангарска, сбросивший щенка с 4 этажа, получил три года колонии | 360°

Криминал 03 мая 2024, 23:16 Живодер из Ангарска, сбросивший щенка с 4 этажа, получил три года колонии Freepik

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Житель Ангарска, который сбросил щенка с балкона четвертого этажа, получил три года и два месяца лишения свободы в колонии строго режима за жестокое обращение с животными. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры Иркутска.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил ангарчанина, ранее судимого за имущественные преступления, по совокупности приговоров к 3 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сказано в публикации.

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Помимо этого, суд удовлетворил иск бывшей хозяйки питомца, о взыскании с подсудимого компенсации в размере 50 тысяч рублей за моральный вред.

Происшествие случилось в мае 2023 года. Мужчина в нетрезвом состоянии у себя дома избил ранее приобретенного им щенка и сбросил его с четвертого этажа. Труп питомца нашли прохожие и обратились в правоохранительные органы.

Ранее нетрезвая жительница Якутска рассказала подписчикам в прямом эфире, что убила четверых котят. Она выбросила животных с шестого этажа. Свои действия женщина объяснила появлением аллергии на питомцев. В итоге сотрудники МВД начали проверку по факту случившегося.