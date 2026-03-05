Житель Камчатки подписался на донаты экстремистам и поплатился

Жителя Петропавловска-Камчатского оштрафовали на 300 тысяч рублей за ежемесячные переводы денег экстремистской организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Камчатского края.

«Мужчина оказывал материальную помощь данной организации на протяжении полугода — он оформил соответствующую подписку в интернете, и деньги с его счета списывались на указанные цели ежемесячно в автоматическом режиме», — отметили в пресс-службе.

Через некоторое время члены экстремистской организации попросили мужчину переводить деньги не в российских рублях, а в криптовалюте, так как прежний счет больше не работал. Житель края отказался и прекратил материальную помощь.

О переводах узнали сотрудники правоохранительных органов. Мужчину задержали, его действия квалифицировали по статье о финансировании экстремистской деятельности.

Петропавловск-Камчатский городской суд признал фигуранта виновным и оштрафовал на 300 тысяч рублей. Адвокат осужденного подал апелляционную жалобу. Он просил оправдать своего подзащитного, утверждая, что у того не было умысла финансировать экстремистскую деятельность.

Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, в удовлетворении апелляционной жалобы отказала.

