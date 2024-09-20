Житель Южноуральска организовал подпольную нарколабораторию на даче у бабушки

В Южноуральске полиция задержала мужчину, организовавшего подпольную нарколабораторию в садовом доме бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Челябинской области.

По данным полиции, 28-летний подозреваемый пытался уничтожить свою нарколабораторию, когда к нему приехали силовики. Он сжег канистры и упаковочные материалы, но полиция смогла обнаружить достаточное количество улик, подтверждающих факт производства наркотиков.

Полицейские при обыске помещения обнаружили 1,7 килограмма наркотического вещества. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Сейчас правоохранители разыскивают его подельников.

Ранее полиция задержала жителя Таганрога за организацию лаборатории по производству наркотиков в частном доме.