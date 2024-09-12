Житель Таганрога стал фигурантом уголовного дела за организацию нарколаборатории

Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Таганрога Ростовской области, который организовал лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УФСБ России.

По данным ведомства, мужчина изготавливал запрещенные вещества для последующей продажи в интернете в частном доме в Чертковском районе. В ходе обысков у него обнаружили более 43 килограммов мефедрона, химоборудование и прекурсоры.

Отмечается, что местному жителю грозит пожизненное заключение.