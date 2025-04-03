Житель Ялты получил пять лет за тайное сотрудничество с украинскими спецслужбами

Верховный суд Республики Крым приговорил жителя Ялты к пяти годам общего режима за сотрудничество на конфиденциальной основе с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В 2023 году подсудимый вышел на связь с украинской стороной и предложил помощь, заявив, что не выходил из гражданства Украины. Затем он зарисовал и сфотографировал места дислокации российских военных, в том числе кораблей Черноморского флота, в Ялте и Севастополе.

Все эти материалы он переслал куратору через чат-бот. Впоследствии мужчину задержали.

Осенью сотрудники ФСБ задержали в Тюменской области программиста, который связался с иностранными компаниями и предложил им помощь в поручениях против безопасности России.