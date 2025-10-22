Житель Химок нашел чужую кредитку, потратил 400 тысяч, а после сам потерял карту

В Химках мужчина нашел чужую банковскую карту и потратил оттуда около 400 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

«Установлено, что злоумышленник на улице заметил конверт с кредитной картой и пин-кодом к ней. Забрав себе, мужчина в нескольких магазинах расплачивался ей за приобретенные товары и обналичивал денежные средства в банкоматах», — заявили в ведомстве.

В итоге он успел потратить примерно 400 тысяч рублей, после чего потерял карту. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее москвич потерял пакет с деньгами на улице и обратился в полицию. Выяснилось, что средства нашел 62-летний житель столицы, поверил в удачу и забрал находку себе. В итоге против него возбудили дело о краже.