Москвич поднял пакет с 1,5 миллиона рублей и попал под уголовное дело

Полицейские в Москве задержали местного жителя по подозрению в хищении денег, ранее утерянных на улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

ЧП произошло на Новослободской улице, где прогуливался потерпевший вместе с женой. Из кармана одежды у него выпал пакет с 1,5 миллиона рублей в иностранной валюте, но пропажу он заметил только дома и обратился в полицию.

Силовики установили подозреваемого, им оказался 62-летний житель столицы. Мужчина обнаружил на тротуаре пакет с деньгами, поверил в удачу и забрал себе.

Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража», суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В МВД напомнили, что если гражданин нашел чужое имущество и не сообщил в полицию, то такие действия квалифицируются как кража.

