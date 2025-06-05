Неадекват в Калуге устроил дебош в магазине из-за сыра

В Калуге мужчина устроил драку с охранниками в магазине из-за сыра

В одном из магазинов Калуги задержали дебошира, который набросился на охранников. Об этом 360.ru сообщили очевидцы.

По предварительным данным, мужчина пытался украсть сыр, но понял, что с охраной ему это сделать не удастся. На выходе у него проверили карманы и не нашли товар.

Спустя 10 минут неадекват вернулся и начал матом кричать на сотрудников охраны. На просьбу успокоиться он ответил разгромом витрины и дракой с охранником, которому рассек нос и губу.

Охранники применили перцовку и связали дебошира его же ремнем от шорт. После этого прибыли полицейские и забрали мужчину для выяснения обстоятельств происшествия.

В Перми ранее судимый нетрезвый местный житель позвонил на экстренный номер 112 и пригрозил устроить беспорядки в алкомаркете. Таким оригинальным образом он надеялся, что его отправят в спецприемник, где он сможет бросить пить спиртное.