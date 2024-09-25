Расчленившего женщину жителя Тюменской области отправили в психбольницу

Суд: в Тюменской области мужчину отправили в психбольницу после убийства женщины

Задушившего и расчленившего женщину жителя Тюменской области суд освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение в психбольницу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, мужчина расправился со знакомой в конце декабря 2023 года в подвале одного из домов города Ишима. Свою жертву он бил некими тупыми предметами, после чего задушил. Ее расчлененный труп нашли на мусоросортировочном заводе.

«У следователей возникли сомнения в психической полноценности обвиняемого, судебно-психиатрическая экспертиза показала, что он нуждается в принудительном лечении», — отметили в пресс-службе.

Суд поставил освободить мужчину от уголовной ответственности и отправил его на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

Ранее в Курганской области суд приговорил местного жителя к 16 годам колонии за убийство новорожденного сына. Мать погибшего ребенка рассказала, что мужчина расправился с младенце из-за плача.