Житель ДНР убил друга за отказ покормить кота

В ДНР полицейские задержали 47-летнего мужчину, зарезавшего друга за отказ покормить кота. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

В Зугрэсе один из местных жителей сообщил в полицию, что нашел на лестничной площадке в подъезде тело неизвестного мужчины. На место направили следственно-оперативную группу. Подозреваемого в убийстве оперативно задержали, он признал свою вину.

Правоохранители выяснили, что задержанный распивал со своим другом спиртные напитки и в какой-то момент попросил того покормить кота, но тот отказался.

«Между собутыльниками вспыхнул конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему ножевое ранение в область живота. От полученных травм мужчина скончался на месте», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Материалы уже передали в следственное управление СК России по ДНР.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина чуть не убил своего товарища после Дня всех влюбленных во время ссоры.