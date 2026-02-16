Петербуржец едва не убил друга после Дня всех влюбленных

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в попытке убийства своего товарища. В данный момент решается вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого, сообщила Neva.Today .

По информации, предоставленной пресс-службой ГСУ СК России по Петербургу, во Фрунзенском районе было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Предварительное следствие показало, что ночью 15 февраля 2026 года между подозреваемым и его товарищем произошла ссора в квартире дома на улице Дмитрова. В ходе конфликта злоумышленник жестоко избил своего друга. Пострадавшего спасли прибывшие на место медики, которые оказали ему первую помощь.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.