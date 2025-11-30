Житель Дагестана напал на полицейского с ножом на КПП в Дербентском районе

На контрольно-пропускном пункте «Джемикентский» в Дербентском районе житель Дагестана напал на полицейских с ножом. ЧП произошло вечером 30 ноября, сообщило региональное МВД .

По данным ведомства, вооруженный мужчина попытался атаковать сотрудников, дежуривших на КПП. Полицейские применили огнестрельное оружие в соответствии с законом «О полиции». Нападавший получил смертельные ранения.

Сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится необходимая проверка.

