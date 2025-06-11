Житель Брянской области разослал 150 интимных фото в попытке познакомиться и попал под суд

Житель Брянской области разослал около 150 своих интимных фото женщинам

В Севске в Брянской области местный житель, видимо, решил, что лучший способ покорить женские сердца — это отправить незнакомкам свои откровенные фото. Telegram-канал пресс-службы судов Брянской области сообщил, что мужчина подошел к делу с размахом.

По данным правоохранителей, мужчина сделал около 1500 обнаженных снимков, а потом стал щедро делиться своей коллекцией с женщинами в «Одноклассниках».

Правда, вместо романтики получил уголовное дело. Не все дамы оценили такой «творческий» подход к знакомству.

Следствие посчитало, что 150 разосланных фото — это уже не лирика, а порнография, и теперь севскому Дон Жуану предстоит объясняться в суде.

«Действия подсудимого квалифицированы как незаконное распространение порнографии через интернет», — сухо констатировали в пресс-службе.

В следующий раз мужчине стоит попробовать старый добрый букет цветов — дешевле и безопаснее.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летнего юношу заподозрили в распространении детского порно, после того как он разослал приятелям откровенные видео с вечеринки.