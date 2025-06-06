В Санкт-Петербурге подростка заподозрили в распространении детского порно

В Санкт-Петербурге 16-летнего юношу заподозрили в распространении детского порно, после того как он разослал приятелям откровенные видео с вечеринки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

По предварительной информации, в ночь на 25 мая компания подростков отмечала окончание учебного года и употребляла горячительные напитки дома у одного из них в Курортном районе.

Присоединившийся к ним подозреваемый уединился с 14-летней девочкой, которая находилась в состоянии сильного опьянения. Чтобы похвастаться, юноша снял «кружочки» интимного характера с подружкой и разослал их друзьям. Видео разлетелись по чатам и в итоге дошли до родителей потерпевшей.

На подростка подали заявление. Его проверят на предмет изнасилования. Уголовное дело завели по статье «Изготовление и распространение порнографии с участием несовершеннолетних».

Ранее стало известно, что студентку колледжа напоили алкоголем и изнасиловали на выпускном во Всеволожске.