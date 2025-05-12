Житель Бодайбо поджег автомобиль сотрудника полиции

Местного жителя города Бодайбо в Иркутской области задержали за поджог автомобиля сотрудника полиции. Об этом этом рассказали в пресс-службе регионального главка ГУ МВД России.

По данным правоохранителей, 38-летний мужчина поджог припаркованную во дворе одной из центральных улиц города иномарку Toyota Camry около 23:00 вечера 4 мая. Автомобиль принадлежал руководителю городской Госавтоинспекции. Местные жители, заметившие возгорание, оперативно потушили огонь и он не перекинулся на соседние автомобили.

Во время допроса поджигатель признался, что решился на преступление из-за неприязни к сотруднику полиции, который составил в отношении него протокол о управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога. Свою вину задержанный признал и раскаялся в содеянном.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали в Барнауле мигранта из одной из стран Центральной Азии. Он пытался совершить теракт и планировал поджечь кафедральный собор города.