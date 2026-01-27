Житель Пермского края стал фигурантом дела за попытку убить мать

Правоохранители задержали жителя Лысьвы Пермского края по подозрению в покушении на убийство матери. Об этом сообщило Ura.ru о ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

По данным полиции, фигурант, находясь в состоянии опьянения, пришел к матери, после чего разгорелся конфликт. Горе-сын кинул в родственницу таз с фаршем, а затем угрожал топором, размахивая им. Вдобавок нападавший схватил женщину за шею, пытаясь ее задушить.

Возбуждено уголовное дело. Материалы уже направили в суд для рассмотрения по существу.