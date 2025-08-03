Житель Балашихи выстрелил девушке в лицо и выкинул тело в озеро

В Балашихе полицейские задержали мужчину, который застрелил свою девушку, а оружие и тело выбросил в ближайший водоем. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.

Окровавленный труп обнаружили рядом с берегом озера в деревне Федурново. Подозреваемого арестовали, им оказался 35-летний местный житель.

Следственный комитет Подмосковья выяснил, что убийство произошло 2 августа. Мужчина пригласил к себе в гости двух дам, к одной из которых начал приставать. После отказа он навел ружье и выстрелил девушке прямо в лицо. Потерпевшая скончалась на месте. Второй гостье удалось выбраться из дома и сообщить обо всем правоохранителям. Идет следствие.

Ранее ревнивый астраханец вывез возлюбленную в степь и избил.