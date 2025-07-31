Ревнивый астраханец вывез возлюбленную в степь и избил

Ревнивому жителю Астраханской области грозят три года тюрьмы. Он обманом вывез 38-летнюю сожительницу в степь и избил за переписку с другим мужчиной, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Потерпевшая рассказала полицейским, что находилась дома одна и распивала спиртное. Войдя в квартиру, 44-летний сожитель схватил ее телефон и нашел в одном из чатов переписку с другим мужчиной. Для того, чтобы не накалять обстановку, женщина уехала к подруге. Ей казалось, что возлюбленный успокоился. Он приехал за ней, чтобы забрать домой, но по пути свернул в степь.

«Подозреваемый привез потерпевшую в степную зону для разговора, где в порыве ревности начал наносить хаотично удары руками и ногами в область головы и туловища. Вскоре обидчик успокоился и отвез девушку к подруге, где она вызвала скорую медицинскую помощь», — сообщила полиция.

Медики увезли пациентку в больницу и доложили обо всем в МВД. Органы дознания возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому грозят до трех лет колонии.

В Железноводске мужчина из ревности убил бывшую жену, закопал тело в лесу и притворился, что не знал о ее местонахождении. Через несколько дней он во всем сознался.