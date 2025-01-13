Место убийства женщины и ребенка в Нижегородской области сняли на видео

Появилось видео с места убийства женщины и ребенка в Балахне под Нижним Новгородом. Кадры опубликовал Следственный комитет .

Сотрудники ведомства осмотрели квартиру, в которой мужчина убил свою супругу и полуторагодовалую дочь. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемый 12 января нанес множество ранений своей жене и удары тупым предметом по голове ребенку. Девочка скончалась на месте, а ее мать доставили в больницу, где она позже умерла.

После мужчина попытался покончить с собой. Его госпитализировали.

Ранее соседи рассказали, что услышали громкую ссору взрослых людей и плач ребенка в соседской квартире, после чего вызвали полицию. Силовики нашли в одной из комнат тело девочки, а в подъезде — ее мать с ранением.