Жертвы мучителей с автомойки в Каменске-Уральском попали к психологу

Две девушки-подростка, которые стали жертвами мучителей на автомойке в Каменске-Уральском, лечатся у психолога и борются с СК. Их до сих пор не перевели в статус потерпевших, сообщила Ura.ru адвокат Наталья Дронова.

По ее словам, девушки проходят по делу в качестве свидетелей.

«Девочки очень подробно рассказали следствию, как над ними издевались. Их заставляли, принуждали к тому, чтобы они сели в машину», — добавила юрист.

В итоге девочек привезли на мойку, силой удерживали там, заставляли смотреть на издевательства над их подругами и угрожали сделать с ними то же самое. Сейчас пострадавшие боятся выходить на улицу.

«Они проходят курс лечения у психолога», — добавила адвокат.

Сообщения о пытках на мойке появились в СМИ в конце февраля — через полтора месяца после происшествия. По версии следствия, трое мужчин вывезли на мойку четверых девушек, одну из них жестоко избили, облили водой и пеной.