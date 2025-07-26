Жертвами атаки на судебное управление в Иране стали шесть человек

Из-за вооруженного нападения на иранское судебное управление в провинции Систан и Белуджистан погибли шесть человек, еще 22 получили ранения. Об этом сообщило агентство Tasnim .

Неизвестные напали на судебное управлении в городе Захедан 26 июля. Агентство охарактеризовало случившееся как теракт.

По информации издания, боевики открыли стрельбу по жителям района. Силовики провели антитеррористическую операцию и ликвидировали трех нападавших.

Ранее стали известны новые детали теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следствие установило, что боевики перед нападением приняли неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входил мефедрон.

Также следователи выяснили, что террористы привезли в Москву оружие из Дагестана, сообщил RT..