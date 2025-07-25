Исполнители теракта в «Крокусе» перед нападением употребили наркотики

Трое непосредственных исполнителя теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» Саидакрами Муродали Рачабализод*, Мухаммадсобир Файзов* и Далерджон Мирзоев* употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон, накануне нападения. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщил ТАСС .

«По пути следования к месту совершения преступления Файзов М. З.*, Рачабализода С. М.* и Мирзоев Д. Б.* в целях притупления чувства страха употребили неустановленное наркотическое вещество, в состав которого входит мефедрон», — говорится в документах.

Во время допросов сами обвиняемы рассказывали, что накануне теракта им давали какую-то жидкость с наркотическим веществом.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Ущерб, причиненный в результате трагедии, оценили в 5,7 миллиарда рублей. Жертвами теракта стали 145 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 19 участников нападения и их сообщников.

*Внесены в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.