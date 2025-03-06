Жену бывшего мэра Сочи перевели в СИЗО

Столичный суд изменил меру пресечения жене экс-мэра города-курорта Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Судья удовлетворил ходатайства следователя об изменении меры пресечения для Янины Копайгородской. Вместо домашнего ареста ей назначили заключение в СИЗО до 17 мая 2025 года.

«Копайгородская взята под стражу в зале суда», — добавили в пресс-службе.

Заседание по делу состоялось в Мещанском суде Москвы. По данным РИА «Новости», оно прошло в закрытом режиме. На этом настаивал прокурор с целью «безопасности участников процесса и неразглашения тайны предварительного следствия».

Мужа подсудимой — бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — обвинили в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Его арестовали в сентябре. Ни бывший градоначальник, ни его жена вину не признали.

Во время заседания по делу супруги экс-мэра Сочи в февраля адвокаты Копайгородской настаивали на изменении меры пресечения на запрет определенных действий, но суд это ходатайство отклонил. Ее домашний арест продлили на три месяца.