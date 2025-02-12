Жене бывшего мэра Сочи продлили срок домашнего ареста

Судья продлил домашний арест супруге экс-мэра города Сочи Янине Копайгородской. Об этом сообщили в пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Заседание по делу женщины прошло в Мещанском районном суде. Адвокаты Копайгородской настаивали на изменении меры пресечения на запрет определенных действий, но суд это ходатайство отклонил.

«Срок домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны продлен на 3 месяца с сохранением ранее установленных судом запретов и ограничений», — рассказали представители инстанции.

Мужа подсудимой — бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского — обвинили в растрате муниципальных земель на сумму 3,7 миллиона рублей. Его арестовали в сентябре. Ни бывший градоначальник, ни его жена вину не признали.

Ранее адвокат фигурантки уголовного дела попросил суд разрешить обвиняемой посещать церковные службы, но ходатайство отклонили. Юрист назвал это нарушением права на свободу вероисповедания.