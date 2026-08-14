Женщина устроила пытки мужу, прикладывая оголенные провода к гениталиям

Жительница Индии расправилась со скупым мужем при помощи любовника, прикладывая к гениталиям мужчины оголенные провода. Об этом сообщило издание The Times of India .

Женщина не только организовала убийство супруга, но и собственноручно пытала его перед смертью. Когда мужчина умер, она позвонила в полицию и сообщила, что обнаружила его без признаков жизни. Перед этим попыталась замести следы и устроила беспорядок дома, имитируя ограбление.

Следователи из-за ряда нестыковок заподозрили постановку. Кроме того, камеры наблюдения зафиксировали подозрительную активность возле дома до ее звонка в полицию.

На допросе женщина призналась, что пообещала любовнику пять тысяч долларов, если он поможет убить мужа. Проводившие вскрытие врачи заявили, что погибшего пытали током. Они обнаружили электроожоги и повреждения в области паха. Женщине и ее сообщнику предъявили обвинения в убийстве.

Ранее в Индии муж задушил жену из-за лишнего веса и маленького приданого.